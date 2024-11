T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/167 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) davası nedeniyle Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Şehler köyü 216 ada 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:

216 5 1480,73 m2 1 katlı kagir ev bahçesi Göveleküstü

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: ERGİN ALAGÖZ ÇAYCUMA MALİYE HAZİNESİ ŞEHLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan)