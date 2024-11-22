T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/167 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) davası nedeniyle Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Şehler köyü 216 ada 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No:     Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi:                           Mevkii:            Dayanağı: Krokisi:

                                     216                    5                 1480,73 m2    1 katlı kagir ev bahçesi    Göveleküstü

Davacı Adı Soyadı:

Davalı Adı Soyadı

Dava:

ERGİN ALAGÖZ

ÇAYCUMA MALİYE HAZİNESİ

ŞEHLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan)


#ilangovtr Basın No: ILN02126532