T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:01

T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO

BULUNDUĞU YER

MEVKİİ

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZ ÖLÇÜMÜ

MALİKİN ADI SOYADI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

2024/389

Adaköy Köyü

Köy içi

118

9

Tarla

609,16 m²

Erkan AKÇA

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2024/402

Adaköy Köyü

Köy içi

152

24

Tarla

37,53 m²

Burhan BIÇAKCI, Hatice BIÇAKCI, Nazmiye ILGIN

Suna BIÇAKCI, Turhan BIÇAKCI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/399

Güzeloğlu Köyü

Köy içi

155

44

Tarla

1805,95 m²

Bayram ÖNCÜ, Gülümser ADAK

Hayriye YILMAZ, Makbule ÖZFINDIK

Naziker ÖNCÜ, Necmi ÖNCÜ

Sezer ÖNCÜ SÜLEK, Elfide ÖNCÜ

Muharrem ÖNCÜ, Selahattin TUTKUN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/398

Güzeloğlu Köyü

Köy içi

155

75

Tarla

973,54 m²

Haşim TOPAL, Mehmet DOĞAN

Rasim GÖVEÇ, Şaban TIRAKİ

Fatma ÖTGÜÇ, Hanım DOĞAN

Kerime ERTAN, Medine GÖVEÇ

Mustafa ÖNCÜ, Temel GÖVEÇ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/394

Adaköy Köyü

Köy içi

144

31

Tarla

100,27 m²

Maksut ALBAYOĞLU

Nihat ALBAYOĞLU

Sadık ALBAY, Yüksel ALBAYOĞLU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/385

Adaköy Köyü

Köy içi

118

8

Tarla

252,43 m²

Ramazan AKÇA

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/392

Adaköy Köyü

Köy içi

146

3

Tarla

494,92 m²

Niyazi ILGIN, Satılmış ILGIN

Fahri ILGIN, Hasan ILGIN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/390

AdaköyKöyü

Köy içi

146

2

Tarla

455,84 m²

Talat ILGIN, Mustafa ILGIN

Saffet ILGIN, Ziya ILGIN

Ramazan ILGIN, Aziz ILGIN

Bayram ILGIN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/386

AdaköyKöyü

Köy içi

146

1

Tarla

252,39 m²

Hanım ILGIN, Nahide DURASI

Nurcan BAYOĞLU, Ayten ACAR

Aysel SOYLU, Muhammet ILGIN

Mehmet ILGIN, Bayram ILGIN

Emrah ILGIN, Şaban ILGIN

Abdullah ILGIN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/401

GüzeloğluKöyü

Köy içi

155

46

Tarla

85,67 m²

Fatma ÖNCÜ, Kemal ÖNCÜ

Cemal ÖNCÜ, Celal ÖNCÜ

Rahime ÖNCÜ, Nefise AKÇA

Pakize KARAYEL

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/400

Güzeloğlu Köyü

Köy içi

155

72

Tarla

22,26 m²

Sultan ÖNCÜ, Makbule SAVAŞ

Sabire ÖNCÜ, Fatma AKKAYA

Satı KALAFAT, Habibe ÖNCÜ

Kadriye ÖNCÜ, Ramazan ÖNCÜ

Muzaffer ÖNCÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/403

Güzeloğlu Köyü

Köy içi

155

27

Tarla

1092,24m²

Recep ÖNCÜ, Rıfat ÖNCÜ

Ramazan ÖNCÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/381

Adaköy Köyü

Köy içi

147

33

Tarla

381,63m²

Hatice BIÇAKCI, Nazmiye ILGIN

Turhan BIÇAKCI, Suna ILGIN

Burhan BIÇAKCI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/396

Adaköy Köyü

Köy içi

121

50

Tarla

700,96m²

Paşa AKKAYA

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/384

Adaköy Köyü

Köy içi

146

5

Tarla

221,29 m²

Talat ILGIN, Mustafa ILGIN

Saffet ILGIN, Ziya ILGIN

Ramazan ILGIN, Aziz ILGIN

Bayram ILGIN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/397

Güzeloğlu Köyü

Köy içi

155

26

Tarla

777,66 m²

Zühriye YILMAZ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/395

Adaköy Köyü

Köy içi

147

30

Tarla

181,93 m²

Yıldırım BIÇAKCI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/393

Adaköy Köyü

Köy içi

128

26

Tarla

72,43 m²

Çetin BIÇAK, Hüseyin BIÇAK

Mevlüt BIÇAK

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/391

Adaköy Köyü

Köy içi

147

31

Tarla

138,96 m²

Hayri BIÇAKCI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/406

Güzeloğlu Köyü

Köy içi

155

68

Tarla

1158,96 m²

Abdullah ALAGÖZ, Mustafa ALAGÖZ

Hüseyin Alagöz, Süleyman Mırıldan

Şayizer USLUER, Arif MIRILDAN

Şaban ALAGÖZ, Bahriye ALAGÖZ

Halime KARAKUŞ, Fatma ALAGÖZ

Hasan Kahraman, Ramazan ALAGÖZ

Rahmi ALAGÖZ, Nebahat ÖLÇEK

Saadettin ALAGÖZ, Rasih ALAGÖZ

Zühriye ÇARŞAMBALI,

Alaattin ÇARŞAMBALI

Saffet ÇARŞAMBALI,

Nizamettin ÇARŞAMBALI

Şengül ÇARŞAMBALI

Songül ÇARŞAMBALI

Nafize ÖZLER, Arif ÖZLER

Necip ÖZLER, Şenol ÖZLER

Gülay ERBAĞ, Hafize ÖZLER

Hatice ERSOY, Mehmet ÖZLER

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2024/345

Karamusa Köyü

Köy içi

127

19

Tarla

11,34 m²

Satiye ÇAVUŞ, Hanife ÇAVUŞ

Bircihan ÇAVUŞ, Hanife ÇAVUŞ

Durcan ÇAVUŞ, Süleyman ÇAVUŞ

Hatice ÇAVUŞ, Kamil ÇAVUŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/344

Karamusa Köyü

Köy içi

127

14

Tarla

160,61 m²

Zühriye ARSLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/308

Karamusa Köyü

Köy içi

118

199

Tarla

14,69 m²

Zühriye ARSLAN, Selim ARSLAN

Saim ARSLAN, Raif ARSLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/316

Dereli Köyü

Köy içi

119

65

Tarla

385,94 m²

Emine BATMAZ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/315

Kalafatlı Köyü

Köy içi

127

25

Tarla

622,85 m²

Hanım TEZER

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/314

Karamusa Köyü

Köy içi

123

41

Tarla

221,71 m²

Nuri KANDEMİR

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/312

Taşçılı Köyü

Köy içi

162

2

Tarla

230,92 m²

Cengiz GÖKTAŞ,

Recep GÖKTAŞ

Kadir GÖKTAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/311

Dereli Köyü

Köy içi

119

74

Tarla

611,37 m²

Eşref TURPCU

Turhan TURPCU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/310

Karamusa Köyü

Köy içi

127

12

Tarla

148,85 m²

Halit ÜNLÜ, Mustafa ÜNLÜ

Fatma ÜNLÜ, Ayla ÜNLÜ

Sabriye ÜNLÜ, Mehmet Mevlüt ÜNLÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/309

Taşçılı Köyü

Köy içi

157

181

Tarla

206,77 m²

Şahin BATMAZ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/307

Kalafatlı Köyü

Köy içi

136

35

Tarla

609,27 m²

Hayriye AYTEKİN

Ahmet ÇEREN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/306

Dereli Köyü

Köy içi

124

7

Tarla

220,35 m²

Azime DEMİR, Kemal TURPCU

Kadın TURPÇU, Cemal TURPÇU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/305

Karamusa Köyü

Köy içi

127

17

Tarla

59,1 m²

Zeki ARSLAN, Necati ARSLAN

Oktay ARSLAN, Olcay ARSLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/304

Karamusa Köyü

Köy içi

123

49

Tarla

97,61 m²

Satı ÇIRAK, Abdulmuttalip Kandemir

Keriman Kandemir, Yasemin Ünlütürk,

Yasin KANDEMİR

Ayşegül TURPCU, Aleyna TEKİN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/303

Dereli Köyü

Köy içi

119

136

Tarla

128,72 m²

Vasfiye YİĞİT, Naciye YİĞİT

Yılmaz TURPÇU, Melahat YİĞİT

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/302

Taşçılı Köyü

Köy içi

147

9

Tarla

148,93 m²

Saim ÜSTÜNTAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

""

2024/301

Taşçılı Köyü

Köy içi

157

180

Tarla

196,63 m²

Şeref MİNTAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

 

#ilangovtr Basın No: ILN02174273