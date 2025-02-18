T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|
ESAS NO
|
BULUNDUĞU YER
|
MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL
|
VASFI
|
YÜZ ÖLÇÜMÜ
|
MALİKİN ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|
2024/389
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
118
|
9
|
Tarla
|
609,16 m²
|
Erkan AKÇA
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|
2024/402
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
152
|
24
|
Tarla
|
37,53 m²
|
Burhan BIÇAKCI, Hatice BIÇAKCI, Nazmiye ILGIN
Suna BIÇAKCI, Turhan BIÇAKCI
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/399
|
Güzeloğlu Köyü
|
Köy içi
|
155
|
44
|
Tarla
|
1805,95 m²
|
Bayram ÖNCÜ, Gülümser ADAK
Hayriye YILMAZ, Makbule ÖZFINDIK
Naziker ÖNCÜ, Necmi ÖNCÜ
Sezer ÖNCÜ SÜLEK, Elfide ÖNCÜ
Muharrem ÖNCÜ, Selahattin TUTKUN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/398
|
Güzeloğlu Köyü
|
Köy içi
|
155
|
75
|
Tarla
|
973,54 m²
|
Haşim TOPAL, Mehmet DOĞAN
Rasim GÖVEÇ, Şaban TIRAKİ
Fatma ÖTGÜÇ, Hanım DOĞAN
Kerime ERTAN, Medine GÖVEÇ
Mustafa ÖNCÜ, Temel GÖVEÇ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/394
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
144
|
31
|
Tarla
|
100,27 m²
|
Maksut ALBAYOĞLU
Nihat ALBAYOĞLU
Sadık ALBAY, Yüksel ALBAYOĞLU
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/385
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
118
|
8
|
Tarla
|
252,43 m²
|
Ramazan AKÇA
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/392
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
146
|
3
|
Tarla
|
494,92 m²
|
Niyazi ILGIN, Satılmış ILGIN
Fahri ILGIN, Hasan ILGIN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/390
|
AdaköyKöyü
|
Köy içi
|
146
|
2
|
Tarla
|
455,84 m²
|
Talat ILGIN, Mustafa ILGIN
Saffet ILGIN, Ziya ILGIN
Ramazan ILGIN, Aziz ILGIN
Bayram ILGIN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/386
|
AdaköyKöyü
|
Köy içi
|
146
|
1
|
Tarla
|
252,39 m²
|
Hanım ILGIN, Nahide DURASI
Nurcan BAYOĞLU, Ayten ACAR
Aysel SOYLU, Muhammet ILGIN
Mehmet ILGIN, Bayram ILGIN
Emrah ILGIN, Şaban ILGIN
Abdullah ILGIN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/401
|
GüzeloğluKöyü
|
Köy içi
|
155
|
46
|
Tarla
|
85,67 m²
|
Fatma ÖNCÜ, Kemal ÖNCÜ
Cemal ÖNCÜ, Celal ÖNCÜ
Rahime ÖNCÜ, Nefise AKÇA
Pakize KARAYEL
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/400
|
Güzeloğlu Köyü
|
Köy içi
|
155
|
72
|
Tarla
|
22,26 m²
|
Sultan ÖNCÜ, Makbule SAVAŞ
Sabire ÖNCÜ, Fatma AKKAYA
Satı KALAFAT, Habibe ÖNCÜ
Kadriye ÖNCÜ, Ramazan ÖNCÜ
Muzaffer ÖNCÜ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/403
|
Güzeloğlu Köyü
|
Köy içi
|
155
|
27
|
Tarla
|
1092,24m²
|
Recep ÖNCÜ, Rıfat ÖNCÜ
Ramazan ÖNCÜ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/381
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
147
|
33
|
Tarla
|
381,63m²
|
Hatice BIÇAKCI, Nazmiye ILGIN
Turhan BIÇAKCI, Suna ILGIN
Burhan BIÇAKCI
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/396
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
121
|
50
|
Tarla
|
700,96m²
|
Paşa AKKAYA
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/384
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
146
|
5
|
Tarla
|
221,29 m²
|
Talat ILGIN, Mustafa ILGIN
Saffet ILGIN, Ziya ILGIN
Ramazan ILGIN, Aziz ILGIN
Bayram ILGIN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/397
|
Güzeloğlu Köyü
|
Köy içi
|
155
|
26
|
Tarla
|
777,66 m²
|
Zühriye YILMAZ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/395
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
147
|
30
|
Tarla
|
181,93 m²
|
Yıldırım BIÇAKCI
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/393
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
128
|
26
|
Tarla
|
72,43 m²
|
Çetin BIÇAK, Hüseyin BIÇAK
Mevlüt BIÇAK
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/391
|
Adaköy Köyü
|
Köy içi
|
147
|
31
|
Tarla
|
138,96 m²
|
Hayri BIÇAKCI
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/406
|
Güzeloğlu Köyü
|
Köy içi
|
155
|
68
|
Tarla
|
1158,96 m²
|
Abdullah ALAGÖZ, Mustafa ALAGÖZ
Hüseyin Alagöz, Süleyman Mırıldan
Şayizer USLUER, Arif MIRILDAN
Şaban ALAGÖZ, Bahriye ALAGÖZ
Halime KARAKUŞ, Fatma ALAGÖZ
Hasan Kahraman, Ramazan ALAGÖZ
Rahmi ALAGÖZ, Nebahat ÖLÇEK
Saadettin ALAGÖZ, Rasih ALAGÖZ
Zühriye ÇARŞAMBALI,
Alaattin ÇARŞAMBALI
Saffet ÇARŞAMBALI,
Nizamettin ÇARŞAMBALI
Şengül ÇARŞAMBALI
Songül ÇARŞAMBALI
Nafize ÖZLER, Arif ÖZLER
Necip ÖZLER, Şenol ÖZLER
Gülay ERBAĞ, Hafize ÖZLER
Hatice ERSOY, Mehmet ÖZLER
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|
2024/345
|
Karamusa Köyü
|
Köy içi
|
127
|
19
|
Tarla
|
11,34 m²
|
Satiye ÇAVUŞ, Hanife ÇAVUŞ
Bircihan ÇAVUŞ, Hanife ÇAVUŞ
Durcan ÇAVUŞ, Süleyman ÇAVUŞ
Hatice ÇAVUŞ, Kamil ÇAVUŞ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/344
|
Karamusa Köyü
|
Köy içi
|
127
|
14
|
Tarla
|
160,61 m²
|
Zühriye ARSLAN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/308
|
Karamusa Köyü
|
Köy içi
|
118
|
199
|
Tarla
|
14,69 m²
|
Zühriye ARSLAN, Selim ARSLAN
Saim ARSLAN, Raif ARSLAN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/316
|
Dereli Köyü
|
Köy içi
|
119
|
65
|
Tarla
|
385,94 m²
|
Emine BATMAZ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/315
|
Kalafatlı Köyü
|
Köy içi
|
127
|
25
|
Tarla
|
622,85 m²
|
Hanım TEZER
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/314
|
Karamusa Köyü
|
Köy içi
|
123
|
41
|
Tarla
|
221,71 m²
|
Nuri KANDEMİR
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/312
|
Taşçılı Köyü
|
Köy içi
|
162
|
2
|
Tarla
|
230,92 m²
|
Cengiz GÖKTAŞ,
Recep GÖKTAŞ
Kadir GÖKTAŞ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/311
|
Dereli Köyü
|
Köy içi
|
119
|
74
|
Tarla
|
611,37 m²
|
Eşref TURPCU
Turhan TURPCU
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/310
|
Karamusa Köyü
|
Köy içi
|
127
|
12
|
Tarla
|
148,85 m²
|
Halit ÜNLÜ, Mustafa ÜNLÜ
Fatma ÜNLÜ, Ayla ÜNLÜ
Sabriye ÜNLÜ, Mehmet Mevlüt ÜNLÜ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/309
|
Taşçılı Köyü
|
Köy içi
|
157
|
181
|
Tarla
|
206,77 m²
|
Şahin BATMAZ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/307
|
Kalafatlı Köyü
|
Köy içi
|
136
|
35
|
Tarla
|
609,27 m²
|
Hayriye AYTEKİN
Ahmet ÇEREN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/306
|
Dereli Köyü
|
Köy içi
|
124
|
7
|
Tarla
|
220,35 m²
|
Azime DEMİR, Kemal TURPCU
Kadın TURPÇU, Cemal TURPÇU
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/305
|
Karamusa Köyü
|
Köy içi
|
127
|
17
|
Tarla
|
59,1 m²
|
Zeki ARSLAN, Necati ARSLAN
Oktay ARSLAN, Olcay ARSLAN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/304
|
Karamusa Köyü
|
Köy içi
|
123
|
49
|
Tarla
|
97,61 m²
|
Satı ÇIRAK, Abdulmuttalip Kandemir
Keriman Kandemir, Yasemin Ünlütürk,
Yasin KANDEMİR
Ayşegül TURPCU, Aleyna TEKİN
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/303
|
Dereli Köyü
|
Köy içi
|
119
|
136
|
Tarla
|
128,72 m²
|
Vasfiye YİĞİT, Naciye YİĞİT
Yılmaz TURPÇU, Melahat YİĞİT
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/302
|
Taşçılı Köyü
|
Köy içi
|
147
|
9
|
Tarla
|
148,93 m²
|
Saim ÜSTÜNTAŞ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
""
|
2024/301
|
Taşçılı Köyü
|
Köy içi
|
157
|
180
|
Tarla
|
196,63 m²
|
Şeref MİNTAŞ
|
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.