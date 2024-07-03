T.C. ÇAYELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03.07.2024 - 00:00

SAYI: 2022/98 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

İzmir ili, Çiğli ilçesi, Kaklıç mah., Cilt no:41, hane no:149, BSN:19, T.C. Kimlik No:35293749800'de nüfusa kayıtlı davalı Özhan Ercihan ve İzmir ili, Çiğli ilçesi, Kaklıç mah., Cilt no:41, hane no:149, BSN:18, T.C. Kimlik No:35296749746'de nüfusa kayıtlı davalı Ahmet Ercihan'a yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, ölüm kaydının tespit edilemediği ve adına tebligat yapılamadığından dava dilekçesinde adı geçen davalı Özhan Ercihan ve davalı Ahmet Ercihan'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 S.Y'nın 28 ve 29. maddeleri gereğince Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/98 Esas sayılı dosyasında dava dilekçesi ve 19/09/2024 günü saat 11:35'da yapılacak olan duruşma gününün tebliği ve davetiye yerine kâim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.