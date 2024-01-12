Yayınlanma: 12 Ocak 2024

T.C. ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/ 112 Esas

1) Yozgat ili Çayıralan ilçesi Yenimahalle 768 ada 4 parselde yer alan taşınmaz için 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planına istinaden 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Ve 8. Maddelerine göre Çayıralan Belediyesi Encümeninin 08/03/2023 tarih ve 7 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alındığı, Mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmınÇayıralan Belediyesi adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2) Dava konusu taşınmazlar; Yozgat ili Çayıralan ilçesi Yenimahalle 768 ada 4 Parsel

3) Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4) Açılacak davalarda husumet Çayıralan Belediye Başkanlığına yöneltilmelidir.

5) 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti Çayıralan Belediyesi adına tescil edilecektir.

6) Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çayıralan Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7) Davanın duruşması 17/04/2024 günü saat 09:40'da Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8) Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

9) Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.02/01/2024