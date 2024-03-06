T.C. ÇAYKARA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:00

Esas No: 2022/328

Davalı: AYŞE KARACA - 227*****746, Diereing Hauser Str.6 Gummersbach 51645 9893 Gummersbach /Almanya Federal Cumhuriyeti

Davalı: YAVUZ KARACA - 227*****226, Diereing Hauser Str.6 Gummersbach 51645 9893 Gummersbach /Almanya Federal Cumhuriyeti

Davacı Fetin Karaca ile Davalılar Abdülhamit Karaca, Ayşe Gözcü, Ayşe Karaca, Bilge Ergin, Esengül Demir, Farize Aygün, Firuza Yazıcı, Mehmet Akif Karaca, Metin Karaca, Refika Özbek, Yasin Karaca, Yavuz Karaca arasında mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 17/03/2023 tarihli 1 nolu celsesinde davacı tarafından takip edilmeyen davanın işlemden kaldırıldığı, davacı Fetin Karaca vekili 12/04/2023 tarihli dilekçesi ile dosyanın yeniden işleme alınarak yargılama yapılmasını talep etmiştir. Bu talep kabul edilerek yeni duruşma günü verildiği, verilen 17/05/2024 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.