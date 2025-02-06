T.C. ÇERKEZKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. ÇERKEZKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2024/327 Esas

Gülten Bingöltekin tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar verilmesi davası nedeniyle ; gaipliği talep edilen ve aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan 26750355306 T.C Kimlik numaralı Ali ve Heves'ten olma, 13/02/1970 doğumlu, Muş ili, Varto ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Cilt No:1 ve Hane No:36 ' da kayıtlı olan ORHAN BİNGÖLTEKİN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını Çerkezköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/327 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri husus M.K'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 09/10/2024

GAİP

T.C KİMLİK NO: 26750355306

ADI SOYADI :ORHAN BİNGÖLTEKİN

BABA ADI :ALİ

ANA ADI : HEVES

DOĞUM TARİHİ :13/02/1970

DOĞUM YERİ : VARTO/BATI VARTO