T.C. ÇERKEZKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ÇERKEZKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Dosya No: 2024/327 Esas
Gülten Bingöltekin tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar verilmesi davası nedeniyle ; gaipliği talep edilen ve aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan 26750355306 T.C Kimlik numaralı Ali ve Heves'ten olma, 13/02/1970 doğumlu, Muş ili, Varto ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Cilt No:1 ve Hane No:36 ' da kayıtlı olan ORHAN BİNGÖLTEKİN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını Çerkezköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/327 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri husus M.K'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 09/10/2024
GAİP
T.C KİMLİK NO: 26750355306
ADI SOYADI :ORHAN BİNGÖLTEKİN
BABA ADI :ALİ
ANA ADI : HEVES
DOĞUM TARİHİ :13/02/1970
DOĞUM YERİ : VARTO/BATI VARTO