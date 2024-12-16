T.C. ÇEŞME 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. ÇEŞME 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas : 2024/450

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile KAYYUM İZMİR DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; “Davacı Maliye Hazinesince davalı Kayyım İzmir Defterdarlığı aleyhine açılan ve iş bu davanın konusu olan İzmir İli, Çeşme İlçesi, İnönü Mahallesi, 7645 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tam hissedarı olan “Mehmet Kızı Aliye’nin” gaipliğine, 4721 sayılı TMK'nun 588/2 maddesi gereği mirasın devlete intikaline karar verilmesi talep edilmekle; Yukarıda belirtilen taşınmazda hissesi olan ““Tabani Devlet-i Aliyeden Mülazim Mehmet Aga Zevcesi Hacer Hanım’ın kızı Aliye’yi tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisine mahkememizin 2024/450 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Mehmet Kızı Aliye hakkında gaiplik kararı verileceği ve adına kayıtlı taşınmazın hazineye intikaline karar verileceği hususu TMK’nin 33 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.” Şeklinde ilan yapılmasının ve ilana ait gazetenin bir nüshasının mahkememize gönderilmesi rica olunur 12/11/2024