T.C. ÇEŞME 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:01

T.C. ÇEŞME 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/17 Esas

DAVALILAR: Ayral Kara, Caiye Kebire Şahinoğlu, Feyzullah Öztürk, Feyzi Yıldız,Gülu Öztürk, Gülizar Gül, Hamide (Halide) Tuncel, Hüseyin Yağcı,Muhsine Öztürk, Mustafa Yaşat, Nuriye Yaşat, Nuriye Öztürk, Salih Güngör, Abdurrahman Yağcı, Altan Gül, Argun Gül, Gülay Çevik, Nuriye Gündüz, Şenay Anar, Yusuf Çevik, Muslih Tınas,Mümin Yağcı ve Fatma Sezgin

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu, İZMİR İli, ÇEŞME İlçesi, ALAÇATI Mahallesi, LİMANYOLU AŞAĞI BAĞLAR Mevkü, 4164 Ada 1 Parsel no'lu ARSA vasfındaki taşınmazın ekli kroki ile kamulaştırma sınır tespiti yapılan 786,41 m? 'lik kısmının, Kamulaştırma kanunu'nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile maliye hazinesi adına daimi irtifak hakkı tesisine karar verilmesi taleplidir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/04/2025 günü saat: 11:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.