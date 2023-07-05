T.C. CEYHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05 Temmuz 2023

Sayı: 2021/359 Esas

Davacı, BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , ADNAN SEFA ÖZTÜRK v.d. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasıkarara çıkmış olup; "KARAR:

1- Davanın KABULÜ ile, Adana İli, Ceyhan İlçesi, Çiftlikler Mah. 103 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 31/01/2022 tarihli fen bilirkişi raporu ve eki krokisinde,(B1)ile taranarak gösterilen 5,11 m² lik kısmının mülkiyet hakkının ve (IR) harfi ile taranarak gösterilen96,58 m² lik kısmının daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin TOPLAM 2.147,08-TL olarak tespitine, daimi İrtifak hakkınınkullanma hakkının davacı BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye ait olduğunun TESİSİNE VE TESCİLİNE,bu hakkın kullanım hakkı BOTAŞ'a ait olmak kaydıyla haciz, ipotek ve benzeri şerhlerden ari olarak Hazine adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, mülkiyet hakkınınMaliye Hazinesi adına TAPUYA TESCİLİNE,

*** 07/02/2022 tarihli heyet raporunun ve 31/01/2022 tarihli fen raporunun hükmün eki sayılmasına,

2- Tespit edilen kamulaştırma bedeli olan 2.147,08-TL'den acele kamulaştırma bedeli olan 1.179,48 -TL'ninmahsubu ile fark bedel 967,6-TL'sına, dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 26/02/2022 tarihinden karar tarihi olan 22/04/2022 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,

3- Tespit edilen kamulaştırma bedelinin kararın kesinleşmesi beklenmeden davalılara payları oranında ödenmesi için bankaya müzekkere yazılmasına, tapu kaydında ipotek veya haciz mevcutsa bunun bedele yansıtılmasına,

4- İİK 28. maddesi gereğince hüküm özetinin Ceyhan Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,

5- Kamulaştırılan taşınmazın tescil işlemlerinin yapılması için Ceyhan Tapu Müdürlüğüne derhal müzekkere yazılmasına,

6- Alınması gerekli 80,70 TL harcın, dava açılırken peşin harç olarak alınan 59,30 TL'den mahsubu ile eksik 21,40 TL'nin davacıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına,

7- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 29. Maddesi gereğince kendi üzerinde bırakılmasına,

8- Davanın mahiyeti gereği davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

9- Davalı İbrahim Sürücü kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre hesap edilen 5.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı İbrahim Sürücü'ye ödenmesine,

10- Taraflarca mahkeme veznesine yatırılan gider avansından harcaması yapılan kısmın mahsubu ile HMK'nun 333. maddesi gereğince, yapılacak tebligat masrafları da düşüldükten sonra bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda, tescil yönünden KESİN, kamulaştırma bedeli yönünden gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildi."şeklinde karar verilmiştir. Davalı Serpin ABAY'a tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığı anlaşıldığından , 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31.maddeleri gereğince karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/05/2023