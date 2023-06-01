T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 01 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/132 Esas

Davacılar, HALİL DEMİRDÜZEN, MEHMET DEMİRDÜZEN ileDavalılar , ALİ CİĞER, ALİ DEMİRDÜZEN, SERAP UÇGUN VE arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle; Davacı tarafça dava dilekçesinde özetle;Adana İli,Ceyhan İlçesi Gümürdülü mahallesi 739 parsel sayılı taşınmazüzerindeki muhdesat kapsamında zeytin ağaçlarının davacılar tarafından ekildiğinin tespiti istemli açılan dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/09/2023 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAHİLİ DAVALI: SERAP UÇGUN - 10513343976 - ADANA ili,MEHMET ALİ ve LEYLA oğlu/kızı, 11/12/1973 dogumlu,