T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27 Mayıs 2023

ESAS NO: 2023/196

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ

MEVKİİ: YILAS HARMANI

MAH./KÖY.: HİMMETBEŞE KÖYÜ

ADA NO: 115

PARSEL NO: 9

TAŞINMAZ NİTELİĞİ: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 1425,83

MALİKİNİN ADI-SOYADI: BERNA TÜRKER, EMEL KARAKAYA, EMRE YILDIRIM, FATMA YILDIRIM, FEVZİYE ŞAŞMAZ, MUHARREM YILDIRIM, MÜNEVVER YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE ADI: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kastamonu ili, Cide İlçesi Himmetbeşe Köyü 115 ada 9 parselde bulunan davalılara ait tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/196 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.