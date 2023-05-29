T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29 Mayıs 2023

ESAS NO: 2023/208

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ

MEVKİİ: EV ALTI

MAH./KÖY.: HACIAHMET KÖYÜ

ADA NO: 108

PARSEL NO: 9

TAŞINMAZ NİTELİĞİ: KAGİR EV AHŞAP EV VE İKİ ADET SAMANLIK VE TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 5.569,11

MALİKİNİN ADI-SOYADI: SADIK BAŞBUG,HAMİDE ADANUR,AYŞE KOÇ, HANİFE YURT,FATMA ÜNLÜ,MURAT BAŞBUG

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE ADI: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kastamonu ili, Cide İlçesi Hacıahmet Köyü 108 ada 9 parselde bulunan davalılara ait tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/208 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.