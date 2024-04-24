T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/283 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZAFERİYE MAH.
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 141
PARSEL NO: 5
VASFI: TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ: 77,63 m2lik kısmında irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI: OSMAN ADAM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/283 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02019445