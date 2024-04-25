T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/269 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: BEYLİOVA MAH.

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 127 ADA

PARSEL NO: 22 PARSEL

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 1,363.54 m2lik kısmında irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI: HACI ÇİFCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/269 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.