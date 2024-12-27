T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN"“Umcular HİS Göleti-Baraj Ulaşım Yolu ve Göl Sahası’’ inşaatı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının 19.08.2020 tarih ve 2287 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten21.Bölge Müdürlüğü tarafından 07/02/2024 tarih, 21077376-752.99-4324633 sayılı Olur'uile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak2942 (Değişik-4650) sayılı kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.