T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 27 Mayıs 2023

2023/3

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aydın İl, Çine İlçe, SARIOĞLU Mahalle, Harım arası Mevkii, 568 Ada, 8 Parsel

Adresi: Sarıoğlu Mahallesi 336 Ada 50 Parsel Çine / AYDIN

Yüzölçümü: 19.614,53 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 4.997.487,20 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/07/2023 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati: 10/07/2023 - 14:05





2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/08/2023 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati: 14/08/2023 - 14:05

23/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.