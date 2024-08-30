T.C. ÇİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:01

T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/21 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Çine İlçesi, Doğanyurt Mahallesi, Dibekderesi Mevkii, 657 parsel 20.000,00 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz tapuda Elli Ağaçlı Zeytinlik vasfındadır. Taşınmazın Tapu kaydı Beyanlar bölümünde 3083 Sayılı Yasa Kapsamındadır ibareleri bulunmaktadır. Taşınmazın vasfı her ne kadar 50 ağaçlı zeytinlik olsa dabölge şartlarına uygun zeytinlik vasfındadır ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Zeytin ağaçlarının kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. Münferit olarak taşınmaz içinde pırnal çalıları bulunmaktadır. Zeytin ağaçları 50-70+ yaşlı mahsüldar dır. Kısmen taşlık-kayalık, kumlu-tınlı toprak yapısındadır. Kısmen düzlük alanı olsa da doğudan batıya alçalan yaklaşık olarak% 30-35 eğimlidir.6. Sınıf dikili kuru tarım arazisidir. Güneyi kuru taş duvar ile sınır, kalan sınırı çevrili değildir. İçinden fiili olarak geçen yol vardır. Taşınmaz Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 3 km, Çine ilçe merkezine 10,6 km mesafededir. Taşınmazın batı cephesi kadastral yola cephelidir.

Adresi : Doğanyurt Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 20.000 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 12:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 12:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Çine İlçesi, Esentepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 114 ada 1 parsel 16.694,50 m2 yüz ölçümlüdür. Taşınmaz tapuda Tarla vasfındadır. Taşınmaz halen otlak olarak kullanılmaktadır. Uzun yıllardır toprak işlemesi yapılmamıştır. Münferit olarak taşınmaz içinde pırnal çalıları bulunmaktadır. Kısmen taşlık, killi-tınlı toprak yapısındadır. Doğudan batıya doğru alçalan yaklaşık olarak% 20-25 eğimlidir. 6. Sınıfkuru tarım arazisidir. Taşınmazın içi kuru taş duvar ile bölünmüş, aynı zamanda etrafı da kuru taş duvar ve çalı çit ile çevrilidir. Taşınmazın bir kısmı yerleşim alanı içinde kalmaktadır. TaşınmazÇine ilçe merkezine kuşuçuşu 11,5 km mesafededir. Kadastral yola cephesi vardır.

Adresi : Esentepe Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 16.694,50 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:05