T.C. ÇİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.01.2025 - 00:01

T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/3 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, BÖLÜNTÜ Mahalle, İmamlar Mevkii, 14 Parsel, Satışa konu taşşınmaz 24.270,00 m2 yüzölçümlü, tapu kaydında 187 Ağaçlı Zeytinlik niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde halihazırda kapama vaziyette 50-60 yaş aralığında zeytin ağaçları bulunmaktadır. Yüzeyi % 5-15 arası eğimli ve killi-tınlı toprak yapısında,etkili toprak derinliği 40-50 cm arasındadır. Parsel kadastral yola cepheli olup, kuş uçuşu köy yerleşik alnına 1650 m, Çine İlçesi yerleşim alanına 11,80 kmmesafededir. Taşınmaz etrafi taş duvar ile çevrilidir.

Adresi : Bölüntü Mahallesi 14 Parsel Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 24.270 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.067.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:55

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:55