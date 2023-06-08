T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

ESAS NO: 2018/315 Esas

DAVACI: AYŞE GÜLER

DAVALILAR: 1-NADİR KILIÇ - TCKN: 118*****720

2- YAVUZ İYİOL - TCKN: 157*****458

Davacı tarafından aleyhinize Çivril ilçesi Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi 278 ada 4 parsel, 328 ada 1 parsel, 446 ada 68 parseller ile Çivril ilçesi, Özdemirci Mahallesi 572, 849, 1914, 2007, 2099, 2131, 2312, 2437, 3316, 3479, 3499, 3536, 3744, 4625, 4776, 4894, 6078, 6167, 6306, 6385, 6609, 6711, 6715, 7127, 7538, 7880, 8209, 8512, 8538, 8626, 8943,9095, 9217, 9352, 9356, 9723, 9970, 10001, 10183, 12476, 8866 parseller üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine yönelik açılan davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Mahkememizin 15 no'lu celsesinde dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/09/2023 günü saat: 09:15'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ayrıca Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren HMK 317. ve 318. uyarınca cevap dilekçenizi 2 haftalık süre içerisinde sunmanız, cevap dilekçenizde tanık dahil tüm delillerinizi açıkça belirterek bildirmeniz ve elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemeniz, varsa başka yerlerden getirtilecek delillerle ilgili gerekli açıklamayı yapmanız Aksi takdirde cevap, delil ve tanık dilekçesi sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/05/2023