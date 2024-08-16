Yayınlanma: 16.08.2024 - 00:01

T.C. CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/788-789-790 Esas dosyalar

Davacı Karayolları vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarında davalı sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen Tensip ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları vekili aşağıda parsel, maliki ve cinsi ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8 ve 10 maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45.maddesiuyarınca Hazine adına tescili talep edilmiş olup:

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Cizre Şubesine yatırılacağı;

d) Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği:

3) a) İlk duruşma gününün 19/11/2024 gününde olacağı; b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. Ve 2942Sayılı Kanunun değişik 10.Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 13/08/2024