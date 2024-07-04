T.C. ÇORLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/1116 01.07.2024

KARAR NO: 2024/451

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 16/04/2024 tarih ve 2023/1116 Esas 2024/451 Karar sayılı kararı ile Sanık MURAT BUL (Aydın ve Hatice oğlu, 07/04/1993 Çorlu doğumlu, Tekirdağ, Çorlu, Nusratiye mah/köy nüf.kayıtlı) hakkında;

Sanık MURAT BUL'un üzerine atılı Kasten Yaralama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, mahkememizce verilen iş bu kararın dosyamızda müşteki, CAVID MANGAL'a (Alşa ve Babine oğlu, 01/01/1983 Afganistan uyruklu) tebliğ edilemediği, müştekinin yapılan adres araştırmasının sonuçsuz kaldığı, dosya kapsamında açık adres bilgisinin yer almadığı anlaşıldığından Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Yerel Bir Gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.