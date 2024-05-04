T.C. ÇORLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2020/25

KARAR NO: 2023/523

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 26/09/2023 tarih ve 2020/25 Esas 2023/523 Karar sayılı kararı ile Sanık NECDET KARTAL (Necmi ve Şaziye oğlu 06/05/1982 İstanbul d.lu Ordu-Altınordu-Saraycık nüf.kayıtlı) hakkında;

Sanık NECDET KARTAL'ın üzerine atılı Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından zamanaşımı nedeniyle açılan kamu davalarının düşürülmesine karar verildiği,

Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yakalama ile savunmasının alındığı savunması alındığı, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık NECDET KARTAL'a tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince yerel bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içindemahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuruüzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinafyasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.02/05/2024