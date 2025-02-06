T.C. ÇORLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. ÇORLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/684

KARAR NO: 2024/811

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 04/12/2024 tarih ve 2024/684 Esas 2024/811 Karar sayılı kararı ile Müşteki Sanık KHADIDJA ADDA (Abdelhak ve Achoura kızı 06/05/2001 Oran Doğumlu. TC Kimlik No: 98989096862 hakkında;

Müşteki Sanık KHADIDJA ADDA'nın üzerine atılı Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Ölçüde Kasten Yaralama suçundan 10.500,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, iş bu kararın 5 Yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği,

Müşteki sanık Kadıdja Adda'nın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, mahkememizce yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, yapılan yazışmalar sonucunda yurtdışı adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla gerekçeli kararın müşteki sanık KADIDJA ADDA'ya tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 altı olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Mahkememize İTİRAZ edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı ve iş bu karar ile bağlı olmaksızın yokluklarında CMK 223. Madde uyarınca hüküm verilebileceği, yargılama soncunda sanığın ceza alması durumunda itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde CMK 251/3 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirimin uygulanacağı, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda ise yeniden yapılacak yargılamada sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceğine Anayasanın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın34/2 maddeleri uyarınca ihtarı ile dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/01/2025