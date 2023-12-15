T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

Sayı: 2023/300 Esas 22/11/2023

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Kararı Verilmesi ve Kayyım Tarafından İdare Edilen Paranın Maliye Hazinesine Ödenmesi davası nedeniyle; Maliye Hazine tarafından Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,Yulaflı mah. 62 pafta, 2051 parsel sayılı taşınmazda Ömer kızı Emine'nin gaip olması nedeniyle gaiplik Kararı Verilmesi ve taşınmazın satışından elde edilen Akbank Çorlu Şubesine yatırılan satış bedelinin Maliye Hazinesine devir edilmesine karar verilmesini talep edilmiştir.Yukarda ismi geçen ve gaipliği istenilen, Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,Yulaflı mah. 62 pafta, 2051 parsel sayılı taşınmazda malik olup ortaklığın giderilmesi sonucu hissesi satılan Ömer kızı Emine isimli şahsı tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/300 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde,yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda da adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA hissesi oranında kayıtlı olan ve satılan taşınmazdan elde edilen ve Kayyım tarafından idare edilen paranın Maliye Hazinesine ödenmesine karar verileceği ilan olunur. 22/11/2023