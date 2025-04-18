Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/147

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tekirdağ ili Çorlu ilçesi

MEVKİİ: Yenice Mahallesi

ADA NO: 356

PARSEL NO: 46

VASFI: Çayır

YÜZÖLÇÜMÜ: 5.784,04 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- ADNAN DİKTAŞ-

2- AYŞEGÜL PEKER-

3- CÜNEYT DİKTAŞ-

4- GÖKHAN DİKTAŞ-

5- NEJLA ALBAYRAK-

6- ÜMİT PEKER-

7- VAMIK EMRE CANÖZTÜRK-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ )

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/147 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.04.2025