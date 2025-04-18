T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/147
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tekirdağ ili Çorlu ilçesi
MEVKİİ: Yenice Mahallesi
ADA NO: 356
PARSEL NO: 46
VASFI: Çayır
YÜZÖLÇÜMÜ: 5.784,04 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI:
1- ADNAN DİKTAŞ-
2- AYŞEGÜL PEKER-
3- CÜNEYT DİKTAŞ-
4- GÖKHAN DİKTAŞ-
5- NEJLA ALBAYRAK-
6- ÜMİT PEKER-
7- VAMIK EMRE CANÖZTÜRK-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ )
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/147 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.04.2025