T.C. ÇORLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

Tekirdağ Defterdarlığı Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüğü

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mah.682 Ada 21 Parselde 1900 m² tarla vasıflı taşınmaz ve

Çorlu ilçesi Muhittin Mah.33 Ada 78 Parselde 435 m² Bahçeli kargir ev vasıflı taşınmaz.

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dairemizce kovuşturulmakta olan amme alacağından dolayı haczedilen ve aşağıda vasıfları ve şartları gösterilen gayrimenkul 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun 93-99 maddeleri gereğince satışa çıkarılmış olup açık artırma suretiyle satılacaktır.

Satışı yapılacak gayrimenkulerin;

1-Bulunduğu mahalle, sokak ve kapı nosu:

a)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 682 Ada 21 Parselde bulunan 1900 m² tarla vasıflı taşınmaz.

b)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi 33 Ada 78 Parselde bulunan 435 m² Bahçeli kargir ev vasıflı taşınmaz.

2-Durumu:

a)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 682 Ada 21 Parselde bulunan taşınmaz Hıdırağa mahallesi sınırları içinde, İstasyon caddesine cepheli bir konumdadır. İstasyon caddesinin Salih Omurtak caddesi ile kesiştiği noktadadır. Taşınmaz geometrik olarak dar Dikdörtgen şeklini andıran bir yapıdadır. Taşınmaz Çorlu' yu Ergene' ye bağlayan yol üzerindedir. Taşınmaz içinde tescilsiz sökülebilir çelik konstrüksiyon saç kaplı sundurma yapılar mevcuttur.

b)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi 33 Ada 78 Parselde bulunan taşınmaz Muhittin mahallesi sınırları içinde Kantarcı sokağa cepheli bir konumdadır. Kantarcı sokağın Hülya sokağı kestiği noktadadır. Köşebaşı parseldir. Ön ve yan cephesi yola, taşınmazın diğer cepheleri komşu parsellerle çevrilidir. Bitişik nizam şeklindedir. Taşınmaz üzerinde 3 katlı ve 2 katlı 2 adet yapı bulunmaktadır. Taşınmaz geometrik olarak L şeklindedir. Ticari ve konut yerleşkesinin yoğun olduğu konumdadır. Taşınmaz toplu taşıma araçlarına, okul, cami, sağlık ocağına yakın bir noktadadır. Atatürk bulvarına 400 mt, Otogara 400 mt, Salih Omurtak caddesine 250 m mesafededir.

3-Rayiç Değeri:

a)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 682 Ada 21 Parselde bulunan taşınmaz 17.100.000,00-TL dir. ( KDV %10 ve Damga Vergisi binde 5,69 alıcı adına tahakkuk edecek, tapu harcı ve masrafları alıcıya ait olup, satış günündeki güncel oranlar geçerlidir.)

b)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi 33 Ada 78 Parselde bulunan taşınmaz 12.500.000,00-TL dir. ( KDV %20 ve Damga Vergisi binde 5,69 alıcı adına tahakkuk edecek, tapu harcı ve masrafları alıcıya ait olup, satış günündeki güncel oranlar geçerlidir.)

4-Teminat miktarı, nelerin teminat olarak kabul edileceği ve nereye yatırılacağı:

Arttırmaya katılacak olanlardan, gayrimenkulün takdir edilen rayiç değerinin % 7.5 nispetinde olan tutarda teminat alınacaktır. (Teminatlar 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. nun 10. Maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan yazılı para, Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri , Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) , Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir.)

5-İhalenin yapılacağı yer, gün ve saati:

Gayrimenkul satışı

a)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 682 Ada 21 Parselde bulunan taşınmaz 11/02/2025 Salı günü saat: 14:00’da

b)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi 33 Ada 78 Parselde bulunan taşınmaz 11/02/2025 Salı günü saat: 15:00’da

Atatürk Mah. 318. Sokak No:1 Tekirdağ Defterdarlığı Süleymanpaşa / Tekirdağ adresinde toplanacak Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık arttırma yoluyla ihale yapılacaktır. İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılamadığı takdirde 2. ihale 7 gün sonra 18/02/2025 tarihinde Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

6-Şartnamenin temin edilebileceği yer:

Satış Şartnamesi Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edilebilir. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

7-Teminatın yatırılacağı yer ve saat:

İştirakçilerin teminatlarını ihale günü saat 13:00’ a kadar Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüğü hesabına yatırarak vezne alındısını satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup dileceği, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8- İkinci ihale şartları ve tarihi:

Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde , en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak

a)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 682 Ada 21 Parselde bulunan taşınmaz 18/02/2025 Salı günü saat 14.00’da

b)Tekirdağ İli Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi 33 Ada 78 Parselde bulunan taşınmaz 18/02/2025 Salı günü saat 15.00’da yine aynı adreste aynı saatte tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu;