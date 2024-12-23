T.C. ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/140

Davacı Haydar Kaynak tarafından davalı Maliye Hazinesi açılan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu taşınmazın TMK'nin 713/4. maddesi gereğince yerel gazetede ilan edilmesine karar verilmekle; Davaya konu Çorum ili Merkez, Kavacık Köyü 110 ada 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin yapılan keşifte 04/10/2024 tarihli fen bilirkişi raporu ve ekli krokisinde;Çorum ili Merkez, Kavacık Köyü 110 ada 12 parsel nolu taşınmazın Kadastro çalışmalarında 1028.43 m2 yüzölçümü ve tarla vasfı ile Maliye Hazinesi adına tespit ve tescil edilmiştir.

110 ada 12 nolu parselin kadastro tutanağının edinme sebebinde bu taşınmazın kullanıcısının Haydar Kaynak olduğunun belirlendiği anlaşılmıştır.

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.