Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. ÇORUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/95 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Çorum İli Merkez İlçesi Büyükdüvenci/Mimarsinan Mahallesi179 ada 30 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki yol boşluğunda bulunan 452 m² yüzölçümündeki alan hakkında TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/95 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur. 27/09/2024

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:

SEYFETTİN UYSAL ÇORUM DEFTERDARLIĞI Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

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