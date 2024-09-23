T.C. ÇORUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 23.09.2024 - 00:01

T.C. ÇORUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/118

Davacı Kenan Eker tarafından davalılar Ahmet Özdemir ve dava arkadaşları aleyhine açılan Tapu İptal ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; duruşma ara kararı gereğince davaya konu taşınmazın TMK'nın 713/4.md. gereğince gazetede ve taşınmazın bulunduğu yerde uygun araçlarla ilan edilmesine karar verilmekle; -Davaya konu; Çorum ili, Merkez İlçesi, Tatar Köyü,1033parsel nolu taşınmaza ilişkin yapılan keşif sırasında zeminde tarafların ve mahalli bilirkişilerin yer göstermeleri doğrultusunda bilirkişiler tarafından tanzim olunan ve dosyaya ibraz edilen krokide yer alan;-Eski 1033 parsel yeni 146 ada, 1 parsel numaralı, 716,00m² yüzölçümlü, Batısı ve Güneyi yol, Kuzeyi ve Doğusunda da 146 ada 2-3 parsel bulunan, ahşap ev ve bahçe vasfındaki taşınmaza ilişkin olarak tarafların ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.