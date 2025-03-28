Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/1008 Esas

DAVALI: AHMET SÖĞÜT

DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ.

DAVA: KAMULAŞTIRMA(BEDEL TESPİTİ VE TESCİL)

DAVA TARİHİ: 24/12/2022

DURUŞMA TARİHİ: 17/06/2025 SAAT 14.40

Davacı: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. vekili tarafından davalılar aleyhine Dava konusu Ankara ili, Çubuk İlçesi, Saraycık Mah. Eski 109 ada 20 parsel sayılı taşınmazın tapuda adına tescili amacıyla kamulaştırma davası açıldığı, dilekçe ve tensip zaptının bütün çabalara rağmen davalı Ahmet SÖĞÜT(115*616***6) tebliğ edilememiş olması sebebiyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş bulunmakla, Tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin, iştirak halinde mülkiyette paydaşların tek başlarına dava haklarının bulunduğunu, Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceğinin, Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesi uyarınca 30 (otuz) günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığında dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Çubuk Şubesi'ne yatırılacağı ilanen tebliğ olunur. 27/02/2025