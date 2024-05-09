T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
SIRA NO
ESAS NO
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
ADA NO
PARSEL NO
VASFI
DAVALILARIN ADI SOYADI
TAPU KAYIT MALİKLERİNİN ADI SOYADI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
1
2024/243
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
845
7
TARLA
ABİDİN YILDIZ
ABİDİN YILDIZ
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
2
2024/245
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
845
4
TARLA
ASLI ORUÇOĞLU
ASLI ORUÇOĞLU
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
3
2024/247
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
847
280-281
TARLA
FATMA KURU VD
FATMA KURU VD
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
4
2024/249
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
837
107
TARLA
AYŞE ATEŞ VD
AYŞE ATEŞ VD
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
5
2024/251
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
849
15
TARLA
EMİNE AYDOĞAN, SATIA SÖĞÜT
EMİNE AYDOĞAN, SATIA SÖĞÜT
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
6
2024/253
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
845
110
TARLA
EMİRE FİLİZ
EMİRE FİLİZ
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
7
2024/255
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
847
73
TARLA
FATMA GÜLTEKİN, MEHMET OĞUZ,HAMDİ GÜLTEKİN, OSMAN GÜLTEKİN, REŞİT GÜLTEKİN, SADULLAH GÜLTEKİN
FATMA GÜLTEKİN, MEHMET OĞUZ,HAMDİ GÜLTEKİN, OSMAN GÜLTEKİN, REŞİT GÜLTEKİN, SADULLAH GÜLTEKİN
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
8
2024/257
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
837
94
TARLA
MEHMET DELİGÖZ, FATMA TAŞİNEN
MEHMET DELİGÖZ, FATMA TAŞİNEN
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
9
2024/261
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
845
115
TARLA
FATMA ALABAŞ, HAMDİ ATEŞ
FATMA ALABAŞ, HAMDİ ATEŞ
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
10
2024/263
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
887
6
TARLA
ABDULLAH KURUCAN, AHMET KURUCAN,CENGİZ İLHAN
ABDULLAH KURUCAN, AHMET KURUCAN,CENGİZ İLHAN
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
11
2024/265
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
845
5
TARLA
HATİCE ÇELİK, MUNİRE ÇELİK, NEZİHE ÇELİK
HATİCE ÇELİK, MUNİRE ÇELİK, NEZİHE ÇELİK
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
12
2024/267
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
837
137
TARLA
AYTEN VARDAR, FATMA YEŞİLKAYA VD
AYTEN VARDAR, FATMA YEŞİLKAYA VD
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
13
2024/269
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
847
72
TARLA
KAMİLE YILMAZ, İSMAİL YILMAZ, MUSTAFA YILMAZ
KAMİLE YILMAZ, İSMAİL YILMAZ, MUSTAFA YILMAZ
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
14
2024/271
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
837
98
TARLA
AKKIZ ŞAN, HATİCE AK, KEZBAN ÖZTÜRK VD.
AKKIZ ŞAN, HATİCE AK, KEZBAN ÖZTÜRK VD.
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
15
2024/273
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
847
95
TARLA
MEHMET ŞAHBUDAK
MEHMET ŞAHBUDAK
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
16
2024/275
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
837
96
TARLA
EMİRE, MUSTAFA ALABAŞ
EMİRE, MUSTAFA ALABAŞ
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
17
2024/277
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
847
257
TARLA
ARZU EROL, BAHADIR ÇİFTÇİ, EBRU İNCE
ARZU EROL, BAHADIR ÇİFTÇİ, EBRU İNCE
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
18
2024/279
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
892
4
TARLA
MUSTAFA ÇELİK, NAZIM ÇELİK, NECETİ ÇELİK, HİKMET ÇELİK
MUSTAFA ÇELİK, NAZIM ÇELİK, NECETİ ÇELİK, HİKMET ÇELİK
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
19
2024/281
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
847
91
TARLA
AYŞE ARUCAN, FATMA ŞAHİN, FATMA ÜNAL VD.
AYŞE ARUCAN, FATMA ŞAHİN, FATMA ÜNAL VD.
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
20
2024/283
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
847
258
TARLA
ÖMER ÖZTÜRK
ÖMER ÖZTÜRK
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
21
2024/285
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
849
14
TARLA
HATİCE EREN, SATILMIŞ ESER
HATİCE EREN, SATILMIŞ ESER
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
22
2024/287
ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR
837
181
TARLA
SÜLEYMAN ŞAHBUDAK
SÜLEYMAN ŞAHBUDAK
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA