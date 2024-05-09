Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:00

T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO

ESAS NO

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

ADA NO

PARSEL NO

VASFI

DAVALILARIN ADI SOYADI

TAPU KAYIT MALİKLERİNİN ADI SOYADI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

1

2024/243

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

845

7

TARLA

ABİDİN YILDIZ

ABİDİN YILDIZ

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

2

2024/245

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

845

4

TARLA

ASLI ORUÇOĞLU

ASLI ORUÇOĞLU

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

3

2024/247

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

847

280-281

TARLA

FATMA KURU VD

FATMA KURU VD

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

4

2024/249

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

837

107

TARLA

AYŞE ATEŞ VD

AYŞE ATEŞ VD

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

5

2024/251

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

849

15

TARLA

EMİNE AYDOĞAN, SATIA SÖĞÜT

EMİNE AYDOĞAN, SATIA SÖĞÜT

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

6

2024/253

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

845

110

TARLA

EMİRE FİLİZ

EMİRE FİLİZ

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

7

2024/255

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

847

73

TARLA

FATMA GÜLTEKİN, MEHMET OĞUZ,HAMDİ GÜLTEKİN, OSMAN GÜLTEKİN, REŞİT GÜLTEKİN, SADULLAH GÜLTEKİN

FATMA GÜLTEKİN, MEHMET OĞUZ,HAMDİ GÜLTEKİN, OSMAN GÜLTEKİN, REŞİT GÜLTEKİN, SADULLAH GÜLTEKİN

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

8

2024/257

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

837

94

TARLA

MEHMET DELİGÖZ, FATMA TAŞİNEN

MEHMET DELİGÖZ, FATMA TAŞİNEN

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

9

2024/261

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

845

115

TARLA

FATMA ALABAŞ, HAMDİ ATEŞ

FATMA ALABAŞ, HAMDİ ATEŞ

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

10

2024/263

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

887

6

TARLA

ABDULLAH KURUCAN, AHMET KURUCAN,CENGİZ İLHAN

ABDULLAH KURUCAN, AHMET KURUCAN,CENGİZ İLHAN

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

11

2024/265

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

845

5

TARLA

HATİCE ÇELİK, MUNİRE ÇELİK, NEZİHE ÇELİK

HATİCE ÇELİK, MUNİRE ÇELİK, NEZİHE ÇELİK

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

12

2024/267

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

837

137

TARLA

AYTEN VARDAR, FATMA YEŞİLKAYA VD

AYTEN VARDAR, FATMA YEŞİLKAYA VD

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

13

2024/269

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

847

72

TARLA

KAMİLE YILMAZ, İSMAİL YILMAZ, MUSTAFA YILMAZ

KAMİLE YILMAZ, İSMAİL YILMAZ, MUSTAFA YILMAZ

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

14

2024/271

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

837

98

TARLA

AKKIZ ŞAN, HATİCE AK, KEZBAN ÖZTÜRK VD.

AKKIZ ŞAN, HATİCE AK, KEZBAN ÖZTÜRK VD.

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

15

2024/273

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

847

95

TARLA

MEHMET ŞAHBUDAK

MEHMET ŞAHBUDAK

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

16

2024/275

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

837

96

TARLA

EMİRE, MUSTAFA ALABAŞ

EMİRE, MUSTAFA ALABAŞ

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

17

2024/277

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

847

257

TARLA

ARZU EROL, BAHADIR ÇİFTÇİ, EBRU İNCE

ARZU EROL, BAHADIR ÇİFTÇİ, EBRU İNCE

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

18

2024/279

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

892

4

TARLA

MUSTAFA ÇELİK, NAZIM ÇELİK, NECETİ ÇELİK, HİKMET ÇELİK

MUSTAFA ÇELİK, NAZIM ÇELİK, NECETİ ÇELİK, HİKMET ÇELİK

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

19

2024/281

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

847

91

TARLA

AYŞE ARUCAN, FATMA ŞAHİN, FATMA ÜNAL VD.

AYŞE ARUCAN, FATMA ŞAHİN, FATMA ÜNAL VD.

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

20

2024/283

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

847

258

TARLA

ÖMER ÖZTÜRK

ÖMER ÖZTÜRK

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

21

2024/285

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

849

14

TARLA

HATİCE EREN, SATILMIŞ ESER

HATİCE EREN, SATILMIŞ ESER

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

22

2024/287

ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YUKARIÇAVUNDUR

837

181

TARLA

SÜLEYMAN ŞAHBUDAK

SÜLEYMAN ŞAHBUDAK

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

#ilangovtr Basın No: ILN02028046