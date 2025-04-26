T.C. ÇUKURCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:01

T.C. ÇUKURCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/113 Esas

Hakkari ili, Çukurca ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, maliğin hisse oranı, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Çukurca Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak Bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/04/2025

Sıra     Köy/Mah     Ada-Parsel    Toplam Mülkiyet (m2)       Kamulaştırılan Alan (m2)        Dosya Esas

1        Emirşaban      250/46              1.525,72 m²                     563,89 m²                                2025/116

2        Emirşaban      266/2                702,57 m²                        702,57 m²                                2025/115

3        Emirşaban      265/99              1.992,85 m²                     1.992,85 m²                             2025/114

4        Emirşaban      265/96              5.778,55 m²                     5.778,55 m²                             2025/113

5        Dutluca          176/38               5.400,09 m²                     4.669,77 m²                             2025/112

6        Emirşaban      265/101            1.630,15 m²                    1.630,15 m²                              2025/111

7        Emirşaban      265/103           1.421,15 m²                     1.421,15 m²                              2025/111     

8        Dutluca           176/4                4.066,46 m²                     4.066,46 m²                             2025/110

9        Dutluca          178/9                   563,89 m²                      563,89 m²                                2025/109

10      Dutluca          176/30                 981,00 m²                      981,00 m²                                2025/108    

11      Dutluca          176/29              3.492,46 m²                      3.492,46 m²                             2025/108

12      Dutluca          175/33              3.885,75 m²                      3.885,75 m²                             2025/107

13      Emirşaban      265/110            2.579,92 m²                      2.579,92 m²                            2025/106

14      Emirşaban      284/8                3.823,45 m²                      3.823,45 m²                            2025/105

15      Emirşaban      284/5                   466,18 m²                       466,18 m²                               2025/105

16      Emirşaban      284/3                   852,32 m²                       852,32 m²                               2025/105

17      Dutluca           177/3                   693,64 m²                       693,64 m²                               2025/104

18      Dutluca           175/31               6.724,48 m²                      6.724,48 m²                            2025/103

19      Dutluca           175/28                  106,22 m²                       106,22 m²                              2025/102

#ilangovtr Basın No: ILN02212749