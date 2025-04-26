Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:01

T.C. ÇUKURCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/113 Esas

Hakkari ili, Çukurca ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, maliğin hisse oranı, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Çukurca Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak Bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/04/2025

Sıra Köy/Mah Ada-Parsel Toplam Mülkiyet (m2) Kamulaştırılan Alan (m2) Dosya Esas

1 Emirşaban 250/46 1.525,72 m² 563,89 m² 2025/116

2 Emirşaban 266/2 702,57 m² 702,57 m² 2025/115

3 Emirşaban 265/99 1.992,85 m² 1.992,85 m² 2025/114

4 Emirşaban 265/96 5.778,55 m² 5.778,55 m² 2025/113

5 Dutluca 176/38 5.400,09 m² 4.669,77 m² 2025/112

6 Emirşaban 265/101 1.630,15 m² 1.630,15 m² 2025/111

7 Emirşaban 265/103 1.421,15 m² 1.421,15 m² 2025/111

8 Dutluca 176/4 4.066,46 m² 4.066,46 m² 2025/110

9 Dutluca 178/9 563,89 m² 563,89 m² 2025/109

10 Dutluca 176/30 981,00 m² 981,00 m² 2025/108

11 Dutluca 176/29 3.492,46 m² 3.492,46 m² 2025/108

12 Dutluca 175/33 3.885,75 m² 3.885,75 m² 2025/107

13 Emirşaban 265/110 2.579,92 m² 2.579,92 m² 2025/106

14 Emirşaban 284/8 3.823,45 m² 3.823,45 m² 2025/105

15 Emirşaban 284/5 466,18 m² 466,18 m² 2025/105

16 Emirşaban 284/3 852,32 m² 852,32 m² 2025/105

17 Dutluca 177/3 693,64 m² 693,64 m² 2025/104

18 Dutluca 175/31 6.724,48 m² 6.724,48 m² 2025/103

19 Dutluca 175/28 106,22 m² 106,22 m² 2025/102