T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/164 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Malatya/ Darende/ Yazıköy

ADA NO: 176

PARSEL NO: 14

YÜZÖLÇÜMÜ (irtifak): 491.48 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Salim YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: EPDK 9245-46 no'lu karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/164 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023