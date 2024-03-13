T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/124 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Malatya/ Darende/ Hacılar Şehli
MEVKİİ: Kötüpınar
ADA NO: 1250
PARSEL NO: 213
YÜZÖLÇÜMÜ (irtifak): 479.08 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ömer Faruk AKBAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: EPDK 9245-46 no'lu karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/124 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01998255