T.C. DARGEÇİT ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:00

Sayı: E.18366545-2023/209-Ceza Dava Dosyası 23.05.2024

SANIK SEDAT ÖZMEN, 52561455980 T.C. Kimlik Numaralı, İzzeddin ve Fatım oğlu, 01/01/1996 DARGEÇİT doğumlu, MARDİN, DARGEÇİT, Safa mah/köy nüfusunda Kayıtlı. Bahçebaşı Mah. 106

Sokak No:1/2 Dargeçit

1- Her ne kadar Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/153 esas numaralı iddianamesiyle sanığın adresinin Dargeçit/MARDİN olarak belirtilmiş ise de; UYAP sistemi üzerinden yapılan kontrolde sanığın mernis kaydındaki adresinin Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gaziler Sokak no:12/2 Şişli/İSTANBUL olduğu anlaşıldığından CMK'nun 12/1 maddesi gereğince mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,

2- Sanığı üzerine atılı Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK'nun 299/1-2, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca cezalandırılması için dosyanın görevli ve yetkili İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

Dair, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Midyat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.23.05.2024