T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

İlçe Mahalle Ada No Parsel No Yüzölçümü Hisse Cinsi Fiili Durumu Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati Darıca Abdi İpekçi 1032 12 366,00 (m2) Tam Arsa İşgalli (2 Katlı Bina) 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 01.02.2024 10:00 Darıca Abdi İpekçi 1038 48 178,00 (m2) Tam Arsa İşgalli (4 Katlı Bina) 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 01.02.2024 10:15





1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 176 Darıca/KOCAELİ” adresindeki Darıca Belediye Binası 3’ üncü kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” suretiyle yapılacaktır.

2. TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ (İMAR DURUMU):

a) 1032 Ada 12 Parsel nolu taşınmaz İmar Planlarında 2 m2 kısmı yol, kalan kısmı Ticaret Alanında Kalmaktadır. Ayrık Nizam 3 Kat, Ön Bahçe Mesafesi: 3m, Yan Bahçe Mesafesi: 3m, Arka Bahçe Mesafesi: 3m TAKS:0,40 KASK:1.20

b) 1038 Ada 48 Parsel nolu taşınmaz İmar Planlarında 5 m2 kısmı yol, kalan kısmı Ticaret Alanında Kalmaktadır. Ayrık Nizam 3 Kat, Ön Bahçe Mesafesi: 3m, Yan Bahçe Mesafesi: 3m, Arka Bahçe Mesafesi: 3m TAKS:0,40 KASK:1.20

3. Taşınmaz mal satış şartnamesi Darıca Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Cad. Adnan Menderes Kültür Merkezi No:9 Darıca/KOCAELİ) görülebilir ve 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI (İSTENİLEN BELGELER):

a. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan fotokopisi ve ikametgâh Belgesi,

b. Türkiye’ de Tebligat adres beyanı,

c. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile imza sirküsü,

d. Tüzel kişilik olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl (2024) içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f. İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin %3 oranında tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubunu,

g. İdaren satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

h. Darıca Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi,

5- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 2886 Sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince ilan olunur.

Darıca Belediye Başkanlığı