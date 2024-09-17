T.C. DATÇA İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 17.09.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2017/116 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/116 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Muğla İl, Datça İlçe, DATÇA Mahalle/Köy, Burgaz Mevkii, 952 Ada, 11 Parsel, İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi'nin 2017/43 İflas sayılı dosyası ile iflas tasfiye işlemlerine başlanılan müflis Sezon Piliç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. İflas masasının talimatı uyarınca Muğla ili, Datça İlçesi, Datça Mahallesi, Burgaz Mevkii, 952 ada 11 parsel (Eski 220 ada 57 parsel) 2.003,47m² tarla vasıflı taşınmaz satışa konudur. Toprak yapısının, analize dayanmayan gözle yapılan inceleme sonucunda (su tutma kapasitesi, toprak rengi ve toprak bünyesi dikkate alınarak) bölge itibari ile kumlu-tınlı, taşlı toprak yapısındadır. Kıraç tarım arazisi vasfındadır. Ortalama %12 eğimlidir. Parsel üzerinde zirai ürün bulunmadığı, makineli tarım yapılmadığı, maki bitki örtüsüyle kaplandığı (boş bırakılan arazi) durumundadır. Parselin kadastral yolu bulunmaktadır. Parsel denize 100m., Datça İlçesi şehir merkezine 2,00 km, Datça Mahalle merkezine 2,50km., kuş uçuşu mesafesindedir. Elektrik ve su altyapısı bulunmamaktadır. Resmi İmar durumunda da belirtildiği gibi 1. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırları içerisinde kalmakta olup yapılaşma yasağı olan alanda bulunmaktadır.Parsel denize 100m, Datça İlçesi şehir merkezine 2,00 km, Datça Mahalle merkezine 2,50km., kuş uçuşu mesafesindedir.

Adresi: Muğla, Datça İlçesi, Datça Mahallesi, 952 Ada, 11 Parsel (Eski 220 Ada,57 Parsel ) Datça / MUĞLA

Yüzölçümü: 2.003,47 m2

Kıymeti: 3.005.205,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/09/2024 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati: 07/10/2024 - 13:44

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2024 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2024 - 13:44

11/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.