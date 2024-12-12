T.C. DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/6 TEREKE SATIŞ

Pazar Mah. Pazar Orta Sk. No:1 İç Kapı No:3 Demirci/MANİSA adresinde mukim 17225564866 TC.Kimlik nolu HAŞİM ÇİMEN’in terekesinin, Demirci Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/08/2024 tarih ve 2024/7 Tereke Esas, 2024/10 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine, Memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 166. ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.