T.C. DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2024/4 TEREKE SATIŞ

Bahçeler Mah. Tepecik Sk. No:5 İç Kapı No:1 Demirci/MANİSA adresinde mukim 19145500870 TC.Kimlik nolu HALİT ARIDİL’in terekesinin, Demirci Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/07/2024 tarih ve 2024/5 Tereke Esas, 2024/6 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine, Memurluğumuzcada tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 166. ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.