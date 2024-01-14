T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2023/1115 Esas
KARAR NO : 2023/2173
Davacılar HANİFE IŞIK, HİKMET ULUSOY, NAFİZ LEVENT DİRLİK, NECLA KÜBRA IŞIK, ORHUN DİRLİK, SADET ERDEMİR aleyhine mahkememizde açılan Kıymetli Evrak İptali (Hisse Senedi İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KABULÜ İLE
Dava konusu Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş.'nin davacıların murisi Necip Işık adına nama yazılı;
1 adet 18. tertip 100,00 kupür 261 başlangıç 261 bitiş seri numaralı 100,00 TL tutarında nama yazılı hisse senedi,
4 adet 18. tertip 1.000,00 kupür 437 başlangıç 440 bitiş seri numaralı 4.000,00 TL tutarında nama yazılı hisse senedi,
1 adet 18. tertip 5.000,00 kupür 495 başlangıç 495 bitiş seri numaralı 5.000,00 TL tutarında nama yazılı hisse senedinin 6102 Sayılı TTK'nun 657/1 , 661 ve 666.maddeleri gereğince ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE ,
Karar verildiği ilan olunur.03/01/2024