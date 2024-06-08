T.C. DENİZLİ 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/260 Esas

Davacı Fatma Kırkağaç tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2022/260 Esas sayılı dava dosyasında, davalı MURAT TUKSAL'ın(T.C: 27319530202) duruşma günü olan 18/09/2024 günü saat 09:00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır olması gerektiği, ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra duruşma gün ve saatinin tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.