T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, İstiklal Mah.3037 Ada, 1 Parsel, sayılı, 427 m2 yüzölçümlü, tapuda bahçeli kargir ev vasfında taşınmazın üzerinde tek katlı işyeri+depo amaçlı kullanılan yapı vardır. % 30 yıpranmış olan depo ve işyerinin ayrı girişleri olup, brüt alan 417 m2, çatı çelik profil üzeri galvaniz saç kaplamalı, ısınması soba iledir. Orta gelir gurubunun yer aldığı, gelişmekte olan bir bölgede olup,çevresinde 2-3 katlı apart ve apartmanlar bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ulaşım sorunu yoktur.

Adresi: Cumhuriyet Mah. 3366 Sok. No:14Pamukkale / DENİZLİ

İmar Durumu :Konut alanı, ayrık inşaat nizam, 2 kat, Bina Yük:İmar Yön. 28.mad., Taks-Kaks-Emsal:Taks 0.4 Kaks 0,8, Bina Derinliği:Taks/Kaks, Ön bahçe Mes:5 mt., Komşu Mes:3 mt. yazılıdır.

Kıymeti: 3.069.080,00 TL.

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: H:Bu parsel lehine ve aynı ada 13 parsel aleyhine 3 metre genişliğinde mürür hakkı, Denizli Büyükşehir Belediyesi lehine muvakkat inşaat şerhi yazılıdır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/03/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 28/03/2024 - 14:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2024 - 14:10

19/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.