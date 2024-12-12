T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Eskihisar Mahalle, 7606 Ada, 4 Parsel de kayıtlı, 1.003,89 m2 yüzölçümlü, Eskihisar Mah. 27.Sok. No:4 Ve 10Merkezefendi / Denizli adresli taşınmaz üzerinde ;3 adet yapı ve ilave tuvalet yapısı bulunmaktadır. Bu yapıların ikisi mesken amaçlı, diğeri ise ağıl-ahır amaçlı ve ilave tuvalet olarak kullanılmaktadır.

1.Mesken eski olan yapı tek katlı yığma yapı tarzında inşa edilmiştir. Salon, 1 oda, mutfak ve banyo şeklinde 95,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Bakımsızdır.

2.Mesken binası, yeni olan yapı iki katlı betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir.10-15 yıllıktır.

A-Zemin kat, salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve antre hacimlerinden oluşmaktadır.118,00 m2 .dir.

B-Üst 1.kat,2 oda, 1 salon mutfak banyo tuvalet balkonlu şeklinde 138,00 m2 kullanım alanına sahiptir.

3.Bina, Ağıl-ahır amaçlı kullanılan yapı tek katlı yığma yapı tarzında inşa edilmiş, 30,00 m2 olup,8-10 yıllıktır.

İmar Durumu: Mevcut Yapılar İmar uygulaması öncesi yapılar olduğu belirlenmiştir.

Kıymeti: 5.156.590,00TL - KDV Oranı:%10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2025 - 13:38 - Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2025 - 13:38

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2025 - 13:38 - Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2025 - 13:38

09/12/2024(İİK m.114 ve m.126)

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