T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Kayaköy (bozburun) Mahalle, 467 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmaz, 6.635,00m² yüzölçümüne sahip, boş arsa vaziyetindedir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içinde yer alan taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşma oldukça seyrek vaziyette olup yakın çevresindeki imar yolları henüz açılmamıştır. Bulunduğu bölge sanayi amaçlı gelişmekte olup yakın çevresinde sanayi yapıları ve boş arsalar bulunmaktadır. Kayaköy(Bozburun) Mahallesi, 467 Ada, 2 ParselMerkezefendi / Denizli adreslidir.

İmar Durumu: Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı içinde yer almakta olup Emsal: 1,00, ön bahçeden 10 m, yan bahçeden 5 m çekme mesafeli yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti: 36.492.500,00 TL - KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:50 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2025 - 14:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:50 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/03/2025 - 14:50

14/12/2024(İİK m.114 ve m.126)

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