T.C. DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/54 SATIŞ

Aşağıda belirtilen taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

TAŞINMAZIN; Denizli/Honaz/Gürlek Mah.189Ada, 17Parselde kayıtlı taşınmaz,tapuda tarla vasfıyla kayıtlı, 10.131m² yüzölçümlüdür. Elektiriği suyu mevcuttur. Üzerinde ağaçlar ile yıpranmış mesken ve müştemilat yapılar vardır.Kıymeti:6.942.700,00TL - KDV:%10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 14:03 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2025 - 14:03

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 14:03 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/04/2025 - 14:03

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