T.C. DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/54 SATIŞ
Aşağıda belirtilen taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN; Denizli/Honaz/Gürlek Mah.189Ada, 17Parselde kayıtlı taşınmaz,tapuda tarla vasfıyla kayıtlı, 10.131m² yüzölçümlüdür. Elektiriği suyu mevcuttur. Üzerinde ağaçlar ile yıpranmış mesken ve müştemilat yapılar vardır.Kıymeti:6.942.700,00TL - KDV:%10 Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 14:03 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2025 - 14:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 14:03 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/04/2025 - 14:03