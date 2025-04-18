T.C. DENİZLİ 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. DENİZLİ 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN Süleyman ve Mükerrem oğlu, 22.09.1970 Denizli doğumlu, sanık Tuncay KAÇAR'a tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır. Sanık Tuncay KAÇAR'a kadına karşı tehdit suçundan 5237 sayılı TCK'nın 106/1-2 maddesi gereğince sonuç olarak 8 ay 12 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 10.03.2025tarih 2024/772 Esas, 2025/203 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile itiraz edebileceği hususunun sanık Tuncay KAÇAR'a ilanen tebliğ olunur.