T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

Örnek No:55*

2022/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SARAYLAR Mahalle/Köy, 1464 Ada, 17 Parsel, tapu kaydında sebze bahçesi niteliğinde olup, düzgün forma sahip,üzerinde tek katlı 28 M2 yüzölçümlü yığma yapı vardır. dış cephesi demir doğrama, iç cephesi sıvalı boyalı, zemini seramik fayans, üstütrapez saç örtü,arka cephesinde yığma tuğla 143 M2 metruk yapı vardır. ulaşımı kolay, ticari hayatın yoğun olduğu bölgededir. A harfi ile gösterilen iş yerinin 1,50 M2 si yola ve 10nolu parsele 2,50 M2,B harfi ile gösterilen metruk yapının ise 10 no'lu parsele 39 M2 tecavüzü vardır.

Adresi: Saraylar Mh. 367 Sk. No. 6/AMerkezefendi Denizli

Yüzölçümü: 171 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekliimar planında ticaret alanı,kat adedi:5, bina derinliği:kroki,arkabahçe mes:4,50

Kıymeti: 1.756.400,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz geldisinde mevcut olupda aktarılması unutulan irtifak haklarınınM.V.nun 1026 md.gereğince tapu kütüğünden terkinedilmesi için 19/10/2014 tr. 2172 sayılı yazı ile taşınmaz malikleri ile satış vaadi lehtarlarına tebligat çekilmiştir. İsmet Şengün'ün muvafakatı alınmıştır şerhi vardır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Muvakkat inşaat şerhi 07/01/1965 Y.51 Mustafa Şengün hissesi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2024 - 10:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SARAYLAR Mahalle/Köy, 1464 Ada, 14 Parsel, tapu kaydında sebze bahçesi olarak kayıtlıdır. Tek cepheli merkezi konumda, ticari hayatın yoğun olduğu bölgede, keşif tarihinde otopark olarak kullanılmaktadır.

Adresi: Saraylar Mh.Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü: 133 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekliimar planında ticaret alanı, kat adedi: 2, bina yüksekliği: imar yön.28.md, bina derinliği: 14 mt, arsa bahçe mes: kroki

Kıymeti: 665.000,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz geldisinde mevcut olupda aktarılması unutulan irtifak haklarının M.V.nun 1026 md.gereğince tapu kütüğünden terkinedilmesi için 19/10/2014 tr. 2172 sayılı yazı ile taşınmaz malikleri ile satış vaadi lehtarlarına tebligat çekilmiştir şerhi vardır. Denizli Büyükşehir Belediyesi 07/01/1969 tarihli Mustafa Şengoür hissesi muvakkat inşaat şerhi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2024 - 10:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2024 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2024 - 10:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SARAYLAR Mahalle/Köy, 1464 Ada, 5 Parsel, tapu kaydında sebze bahçesi olarak kayıtlıdır. Parsel düzgün forma sahip, iki sokağa cepheli köşe parsel üzerinde 3 ayrı 50-60 yıllık yapı vardır. üçü de dükkan olarak kullanılmaktadır. dükkanlardan biri tadilat görmüş, bakımlıdır. Diğer yapı depo olarak kullanılmış, yaklaşık 373 M2,ön cephesi kepenkle kapatılmış, bir bölümü garaj olarak kullanılmaktadır. üzeri trapez saç örtülüdür. Ön tarafta bulunan diğer basit yapı 12 M2.dir. C harfli yapının yola 4 M2, D harfli yapının 8 M2,F harfli garajın 12 M2 yola tecavüzü vardır. Taşınmazın bulunduğu yerdeulaşım kolay, ticaretin yoğun olduğu bölgede bulunmaktadır.

Adresi: Saraylar Mh. 357 Sk. No. 17A Merkezefendi Denizli

Yüzölçümü: 575 m2

İmar Durumu:1/1000 ölçekli imar planındaTicaret alanı,kat adedi:8,imaruygulamasına tabidir kati ruhsat verilmez.

Kıymeti: 16.775.250,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın geldisinde mevcut olup da aktarılması unutulan irtifak haklarının M.K.nun 1026md.gereğince tapu kütüğünden terkin edilmesi için taşınmaz mal maliklerine 19/10/2004tar. 2172 sayılı yazı ile tebligat çekilmiştir şerhi vardır.Denizli Büyükşehir belediyesi07/01/1969Y.51 Mustafa Şengür hissesi muvakkat inşaat şerhi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2024 - 10:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2024 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2024 - 10:40

Not: Ayrıca bu satış ilanı, tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamayan Burdur Yeşilova nüf. Kayıtlı Mehmet Cemal oğlu1976 doğumlu Turgay Sivrikaya'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 06/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.