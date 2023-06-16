T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 16 Haziran 2023

Örnek No:55*

2021/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, ŞİRİNKÖY Mahalle/Köy, 6267 Ada, 2 Parsel, tapu kaydında arsa nitelikli taşınmazın çevresinde villa tarzı müstakil evler vardır, ulaşımı rahat, alt yapı hizmetleri tamdır, yakın çevresinde anadolu lisesi ve spor tesisi vardır. Boş arsa olup, kıymet takdiri tarihinde üzerinde herhangi bir yapı yoktur.

Adresi: Şirinköy Mh.Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü: 787 m2

İmar Durumu: Kat sayısı 2, İnşaat tarzı Konut alanı,inşaat nizamı: ayrık, bina yük:imar yön.28.madde, bina derin:kroki, ön bahçe mes:5 mt, komşu mes:3 mt, arsabah.mes:imar yön.23.madde

Kıymeti: 3.541.500,00 TL

KDV Oranı: %8

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/11/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 29/11/2023 - 14:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/12/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 27/12/2023 - 14:00

13/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.