T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 08.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, YEŞİLKÖY Mahalle, 328 Ada, 7 Parsel, Tapu kaydına göre arsa özellikli taşınmaz,üzerinde değeri bulunmayan enkaz yığıntısı vardır.

Adresi: Denizli İli Merkezefendi İlçesi Yeşilköy Mahallesi

Yüzölçümü: 774 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli imar planında konut alanında, inşaat nizamı:ayrık, kat adedi:2, bina yük:imar yön.28.adde, derinliği:kroki, ön bahçe mes:5,00 mt, komşu mes: 3,00 mt,arka bahçe mes: imar yön.23.madde

Kıymeti: 19.355.300,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/06/2024 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2024 - 10:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/07/2024 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2024 - 10:55

04/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.