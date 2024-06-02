T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 02.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda belirtilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, İSTİKLAL Mahalle, 3119 Ada, 1 Parsel, Tapu kaydında arsa nitelikli taşınmazdır, ancak üzerindebodrum+zemin+2normal katlı yapı bulunmaktadır.

Adresi: Denizli İli Pamukkale İlçesi İstiklal Mahallesi (İncilipınar mh.) 1225sk.üzerindeno.53

Yüzölçümü: 397 m2

İmar Durumu: Konut alanı, söz konusu parselin yola terki vardır, kati ruhsat verilmez

Kıymeti: 9.248.500,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/07/2024 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 11/07/2024 - 10:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/08/2024 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 08/08/2024 - 10:40

31/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.